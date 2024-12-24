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В Госдуме предложили ужесточить назакание за умышленное блокирование «скорой»
В обращении отмечается, что действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей.

В Госдуме предложили ужесточить назакание за умышленное блокирование «скорой». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.

Отмечается, что он направил обращение Генпрокурору России Игорю Краснову.

По словам депутата, нужно ввести уголовную ответственность за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения.

В обращении сообщается, что действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей.