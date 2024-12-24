В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников

Все чаще происходят случаи, когда чиновники не выполняют свои обязанности.

В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников. Об этом пишет URA.RU.

Отмечется, что в последние годы штрафы для россиян сильно выросли, а санкции для чиновников остались на том уже уровне, когда они были введены.

Авторы документа заявили, что штрафы для чиновников за хамство нужно повысить в полтора раза, а за игнорирование и отписки — в два раза.

Все чаще происходят случаи, когда чиновники не выполняют свои обязанности.