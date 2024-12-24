В ФАС оценили рост цен на бензин в России

Как указано в публикации, служба анализирует стоимость на 12 тысячах АЗС. На данный момент рост цен не превышает темпов инфляции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проводить анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России. Об этом ведомство сообщило РИА Новости во вторник, 24 декабря.

Как указано в публикации, служба анализирует стоимость на 12 тысячах АЗС. На данный момент рост цен не превышает темпов инфляции.

«Что касается стоимости топлива в оптовом сегменте, то, например, цена зимнего дизельного топлива за последний месяц снизилась на 6,3%", — подсчитали в ФАС.

Ранее стало известно, что в России бензин подорожает до 20%.