В ЕР анонсировали масштабные изменения в семейной политике

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики. Только в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере.

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», — рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив — в разработке», — сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки — этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

«Единая Россия» будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

Помимо этого, партия вместе с партнерскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.

«Члены кабмина Рязанской области 17 декабря приняли ряд законопроектов, направленных на расширение мер социальной поддержки семей с детьми, участников СВО и их близких. Среди ключевых нововведений — расширение круга получателей региональной премии „Признание“. Теперь ее будут вручать всем семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а не только опекунам или попечителям. Для детей участников и ветеранов СВО предусмотрено выделение региональных субсидий на приобретение новогодних подарков через областной фонд соцподдержки населения. Существенно расширяется и круг получателей ежемесячных региональных выплат. Они будут предоставляться членам семей и родителям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других участников СВО, погибших или пропавших без вести в зоне боевых действий, а также семьям тех, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения на приграничных территориях РФ. Студенческие семьи получат возможность получения бесплатного кратковременного присмотра за детьми до 6 лет, при этом время предоставления услуги няни увеличено с двух до четырех часов. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, используя Единую цифровую карту жителя», — сообщила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.