У жителя Сасова отобрали автомобиль за пьяное вождение
Суд также назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ.
У жителя Сасова отобрали автомобиль за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2024 года ранее лишенный водительского удостоверения сел за руль автомобиля марки «Форд Мондео» в состоянии опьянения. Мужчину остановили полицейские.
Суд назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один 1 год 10 месяцев.