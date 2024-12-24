У жителя Сасова отобрали автомобиль за пьяное вождение

Суд также назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ.

У жителя Сасова отобрали автомобиль за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2024 года ранее лишенный водительского удостоверения сел за руль автомобиля марки «Форд Мондео» в состоянии опьянения. Мужчину остановили полицейские.

Суд назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один 1 год 10 месяцев.