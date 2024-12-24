У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду
Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с лишением «прав» на срок 2,5 года, а также с конфискацией автомобиля в доход государства.
У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что подсудимый, ранее лишенный водительского удостоверения, вновь совершил поездку на своем автомобиле в нетрезвом виде.
Его остановили сотрудники полиции.
Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ, с лишением «прав» на срок 2,5 года, а также с конфискацией автомобиля в доход государства.