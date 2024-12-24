Свыше 11 тысяч рязанцев воспользовались программой догазификации

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает работы по догазификации региона: в рамках программы газопроводы построены к границам свыше 11 тысяч участков заявителей.

Общее количество заявок на подключение, принятых от жителей области, превышает 11,8 тысячи, 99% из них переведены в договоры.

Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа: на данный момент выполнено более 7,4 тыс.

Программа догазификации предусматривает региональные меры социальной поддержки. Льготные категории граждан могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования.

«На сегодняшний день воспользовались льготой 503 потребителя. Напомню, что субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.