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Суд обязал медучреждение выплатить рязанцу компенсацию более 68 тысяч рублей
Установлено, что заявитель страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарственного средства. Однако мужчина своевременно обеспечен лекарствами не был, в связи с чем он купил их за собственные средства.

Суд обязал медучреждение выплатить рязанцу компенсацию более 68 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что заявитель страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарственного средства.

Однако мужчина своевременно обеспечен лекарствами не был, в связи с чем он купил их за собственные средства.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения здравоохранения расходов за самостоятельно приобретенный медикамент и компенсации морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены, размер взысканных денежных средств составил более 68 тысяч рублей.