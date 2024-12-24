Суд обязал медучреждение выплатить рязанцу компенсацию более 68 тысяч рублей
Установлено, что заявитель страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарственного средства. Однако мужчина своевременно обеспечен лекарствами не был, в связи с чем он купил их за собственные средства.
Суд обязал медучреждение выплатить рязанцу компенсацию более 68 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что заявитель страдает онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарственного средства.
Однако мужчина своевременно обеспечен лекарствами не был, в связи с чем он купил их за собственные средства.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения здравоохранения расходов за самостоятельно приобретенный медикамент и компенсации морального вреда.
Требования прокурора удовлетворены, размер взысканных денежных средств составил более 68 тысяч рублей.