Семье погибшего на СВО касимовца вручили его орден Мужества

В понедельник, 23 декабря, вице-губернатор Артем Бранов вручил семье военнослужащего Алексея Савина орден Мужества.

Семье погибшего на СВО касимовца вручили его орден Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В понедельник, 23 декабря, вице-губернатор Артем Бранов вручил семье военнослужащего Алексея Савина орден Мужества.

Савин родился в Касимовском районе в 2003 году. Он погиб в Щебекинском районе Белгородской области во время прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Автомобиль, за рулем которого находился Савин, попал под обстрел.

Орден Мужества бойцу присвоили посмертно.