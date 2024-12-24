Семье погибшего на СВО касимовца вручили его орден Мужества
В понедельник, 23 декабря, вице-губернатор Артем Бранов вручил семье военнослужащего Алексея Савина орден Мужества.
Семье погибшего на СВО касимовца вручили его орден Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса».
В понедельник, 23 декабря, вице-губернатор Артем Бранов вручил семье военнослужащего Алексея Савина орден Мужества.
Савин родился в Касимовском районе в 2003 году. Он погиб в Щебекинском районе Белгородской области во время прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Автомобиль, за рулем которого находился Савин, попал под обстрел.
Орден Мужества бойцу присвоили посмертно.