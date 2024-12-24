Сейсмолог заявила, что на Новый год в Москве могут пройти землетрясения

По ее словам, во время новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения. Люсина назвала столицу сложным в геологофизическом смысле регионом, который необходимо постоянно мониторить.

Сейсмолог заявила, что на Новый год в Москве могут пройти землетрясения. Об этом кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина рассказала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, во время новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения. Люсина назвала столицу сложным в геологофизическом смысле регионом, который необходимо постоянно мониторить.