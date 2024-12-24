Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 101.61 -0.73 24/12
ЦБ EUR 105.25 -1.29 24/12
Нал. USD 100.00 / 100.70 24/12 14:25
Нал. EUR 107.50 / 107.44 24/12 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
4 471
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
10 330
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
24 014
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
24 112
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от ударов ВСУ
С января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.

С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от ударов ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родиона Мирошника.

По его словам, в общей сложности пострадали 4 398 человек, среди них 285 детей и подростков.

Еще 785 человек погибли, в том числе 50 несовершеннолетних граждан.

Мирошник добавил, что с января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.