С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от ударов ВСУ
С января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.
С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от ударов ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родиона Мирошника.
По его словам, в общей сложности пострадали 4 398 человек, среди них 285 детей и подростков.
Еще 785 человек погибли, в том числе 50 несовершеннолетних граждан.
Мирошник добавил, что с января украинские военные выпустили по субъектам России почти 82,7 тысячи различных боеприпасов.