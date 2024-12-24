Рязанской премией «Признание» начнут награждать семьи с детьми-героями

Дополнения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Региональную премию «Признание» планируют начать вручать семьям с детьми-героями. Соответствующий проект-постановление приняли на заседании правительства Рязанской области во вторник, 24 декабря.

Как отметил региональный министр труда и соцзащиты населения Денис Тараканов награждать премией «Признание» планируют семьи, дети в которых проявили мужество, отвагу, совершивших смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

«Введение данной категории позволит дополнительно отметить семьи, в которых дети отличились при выполнении долга и защите государства», — сообщил министр.

Дополнения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Финансирование предусмотрено из областного бюджета.

Напомним, недавно была расширена категория семьей, награждаемых премией Рязанской области «Признание». Теперь к награде могут быть представлены родители, воспитывающие ребенка-инвалида, в том числе усыновленного.