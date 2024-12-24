Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды
Полицейские проверят водителей междугородних автобусов.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
24 декабря полицейские будут проверять водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения
ГАИ обратилась к водителям с просьбой быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.