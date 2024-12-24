Рязанцы рассказали, какие подарки они получают на Новый год

18% жителей отметили, что обычно получают алкоголь: 12% такой подарок нравится, а 6% — не в восторге.

Рязанцы рассказали, какие подарки они получают на Новый год. Об этом сообщает SuperJob.

18% жителей отметили, что обычно получают алкоголь: 12% такой подарок нравится, а 6% — не в восторге.

Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь, и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше горожане, тем чаще им дарят спиртные напитки.

Каждый девятый горожанин, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность раздражает.