Рязанцам напомнили о правилах безопасности катания на тюбинге

Чтобы избежать трагических ситуаций, не нужно привязывать тюбинг, санки, снегокаты к автомобилю.

Рязанцам напомнили о правилах безопасности катания на тюбинге. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Чтобы избежать трагических ситуаций, не нужно привязывать тюбинг, санки, снегокаты к автомобилю.

В ведомстве призывают кататься только на специально оборудованных территориях, избегать трасс с деревьями и обрывами, оврагов и автомобильных дорог.