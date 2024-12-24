Рязанцам напомнили о вариантах укрытий при атаке беспилотников

Для обеспечения безопасности необходимо проследовать в укрытие расположенное ниже уровня земли. Например, в подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, складские помещения, иные помещения, расположенные в полуподвалах, в том числе торговых и развлекательных центров, подземные переходы, погреба, подполья. В квартире самое безопасное место — ванная комната без окон или лестничная площадка.