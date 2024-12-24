Россияне раскрыли траты на новогодние подарки

23% граждан закладывают в бюджет до трех тысяч рублей.

Россияне раскрыли траты на новогодние подарки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

23% граждан закладывают в бюджет до трех тысяч рублей, из них 8% рассчитывают уложиться в сумму до одной тысячи.

Расходы на презенты к Новому году в размере от трех до 10 тыс. запланировали 36% россиян, а свыше 20 тыс. — только 5%.

Наиболее популярное место для покупки подарков — оффлайн-магазины, гораздо реже их приобретают на маркетплейсах и в интернете.