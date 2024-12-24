Россиян предупредили о магнитной буре 25 декабря

Наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние.

Россиян предупредили о магнитной буре 25 декабря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 декабря на Солнце произошла мощная вспышка.

Отмечается, что часть выброса солнечного вещества может задеть планету.

По прогнозам, геошторм начнется во второй половине дня 25 декабря. Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8-10 часов.

Наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние.