Россиян предупредили о магнитной буре 25 декабря
Наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние.
Россиян предупредили о магнитной буре 25 декабря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Напомним, 23 декабря на Солнце произошла мощная вспышка.
Отмечается, что часть выброса солнечного вещества может задеть планету.
По прогнозам, геошторм начнется во второй половине дня 25 декабря. Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8-10 часов.
Наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние.