Работникам ПАО «РЭСК» вручили награды в честь Дня энергетика

В Рязанской энергетической сбытовой компании (ПАО «РЭСК», входит в группу «РусГидро») прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню энергетика.

По итогам 2024 года были отмечены лучшие работники и их заслуги в сфере энергосбытовой деятельности.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков и министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост.

Они отметили успехи ПАО «РЭСК» и вручили работникам награды Министерства энергетики РФ и правительства Рязанской области. Эти награды стали признанием значимой роли рязанских энергетиков в обеспечении надежного энергоснабжения региона.

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук поздравила коллег с Днем энергетика и поблагодарила за вклад в развитие энергетической отрасли Рязанской области.

Она подчеркнула, что команда ПАО «РЭСК» — это настоящие профессионалы, мастера своего дела, благодаря трудолюбию и высокой квалификации которых компания не только выполняет плановые показатели, но и реализует новые проекты, непрерывно развивается и движется вперед. Она также вручила Почетные грамоты и Благодарности компании РусГидро, отметив вклад каждого сотрудника в общую работу.