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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках
Поисковики призвали проверять наличие конкретных ориентировок в официальной группе, прежде чем распространять информацию о пропаже.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках. Об этом говорится в официальной группе ВКонтакте.

По информации поисковиков, в интернете периодически размещают ложные сообщения о пропавших людях и поддельные ориентировки.

«Если вам встретилась ориентировка о пропаже ребенка или подростка, прежде чем распространять ее, проверьте, есть ли она в официальной группе ПСО „ЛизаАлерт“ Рязанской области и на нашем форуме», — говорится в сообщении.