Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках

Поисковики призвали проверять наличие конкретных ориентировок в официальной группе, прежде чем распространять информацию о пропаже.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках. Об этом говорится в официальной группе ВКонтакте.

По информации поисковиков, в интернете периодически размещают ложные сообщения о пропавших людях и поддельные ориентировки.