Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках
Поисковики призвали проверять наличие конкретных ориентировок в официальной группе, прежде чем распространять информацию о пропаже.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» предупредил рязанцев о фейках. Об этом говорится в официальной группе ВКонтакте.
По информации поисковиков, в интернете периодически размещают ложные сообщения о пропавших людях и поддельные ориентировки.
«Если вам встретилась ориентировка о пропаже ребенка или подростка, прежде чем распространять ее, проверьте, есть ли она в официальной группе