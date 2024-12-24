Под Рязанью пьяный мужчина ударил знакомую по голове, она скончалась в больнице

Убийца задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Под Рязанью пьяный мужчина ударил знакомую по голове, она скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Отмечается, что при распитии спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт. Житель Рязанского района ударил женщину по голову. От полученной травмы она скончалась в медицинском учреждении.

Убийца задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.