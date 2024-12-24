Орбан предположил два варианта исхода украинского конфликта

По мнению политика, СВО завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из сторон.

Венгерский премьер Виктор Орбан предположил два варианта исхода украинского конфликта. Об этом пишет URA.RU.

По мнению политика, СВО завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из сторон.

Он отметил, что на 300 млрд евро, которые потратили США и ЕС на конфликт, можно было бы улучшить уровень жизни во всей Европе.

«Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую», — заявил премьер Венгрии.