Опубликован график работы рязанской ГАИ в новогодние праздники

Ведомство будет работать 3 и 4 января с 8:00 до 17:00.

Опубликован график работы рязанской ГАИ в новогодние праздники. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Нерабочими днями в региональной ГАИ будут 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, и 8 января.

Ведомство будет работать 3 и 4 января с 8:00 до 17:00.

Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Рязанской области будут осуществлять прием в те же рабочие дни с 9:00 до 18:00.