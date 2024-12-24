Названы самые дефицитные профессии в Рязанской области за 2024 год

В регионе сразу 49 профессий относятся к остродефицитным.

Названы самые дефицитные профессии в Рязанской области за 2024 год. Об этом пишет HH.ru.

В регионе сразу 49 профессий относятся к остродефицитным. Это дворники, уборщики, автослесари, повара, фармацевты, маляры и монтажники.

Далее расположились токари-фрезеровщики, мерчендайзеры, главврачи, агенты по недвижимости, электромонтажники.

Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились специалисты по взысканию задолженности.