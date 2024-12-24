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МТС запускает в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в 37 регионах России

МТС, цифровая экосистема, объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию базовых станций LTE отечественного производства. Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах.

К концу 2024 года МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. В течение 2025 года МТС подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ».

"Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи», — заявил вице-президент по технике МТС Виктор Белов

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.