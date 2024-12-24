Минздрав опубликовал график работы рязанских медучреждений в праздничные дни

В медучреждениях будут работать дежурные врачи. Пациенты смогут получить экстренную медпомощь. Также можно будет обратиться на прием к врачам-терапевтам, врачам-специалистам и получить как плановую, так и неотложную медпомощь. Лабораторная служба и прививочные кабинеты будут работать.

Минздрав опубликовал график работы рязанских медучреждений в новогодние праздники. Соответствующая информация размещена на странице ведомства во «ВКонтакте» 24 декабря.

Как указано в публикации, в медучреждениях будут работать дежурные врачи. Пациенты смогут получить экстренную медпомощь. Также можно будет обратиться на прием к врачам-терапевтам, врачам-специалистам и получить как плановую, так и неотложную медпомощь. Лабораторная служба и прививочные кабинеты будут работать.

На вопросы пациентов ответят дежурные регистраторы. Звонить нужно по номеру 122.

Отмечается, что травмпункты для взрослых и детей будут работать в круглосуточном режиме.

«Основной травмпункт находится в БСМП. Детский травмпункт принимает в ОДКБ им. Дмитриевой, травмпункт для жителей Октябрьского района города — в Больнице № 11. Круглосуточно работает кабинет неотложной офтальмологической помощи в Больнице им. Семашко», — отметили в посте.

С подробным графиком работы в праздничные дни можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений и в их соцсетях.