«Капитал» «утеплил» арт-объекты в своих ЖК

В « Капитале » для ощущения праздника украсили не только офисы, но и архитектурные проекты.

Начали с Коника в Туле — символа СМАРТ-квартала, возвышающегося на обелиске в ЖК Пряничная слобода. Если будете проезжать мимо улицы Октябрьской, загляните в гости к Конику. Вы точно его увидите — он в новогоднем шарфе.

Самые теплые воспоминания всегда связаны с детством. Именно такую атмосферу тепла, беззаботности и уюта хотели воплотить через фигуру детской качалки. Лошадка является символом дружбы и радости, пряники несут счастье и благополучие, а подковы Коника приносят удачу.

В рязанском ЖК Бульвар Оптимистов Оптимист тоже успел укутаться в шарф. Ходят легенды, что этот арт-объект приносит удачу.

Такие размеры шарфов крайне сложно найти в магазинах, поэтому их шили работники компании.