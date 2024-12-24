ГРПЗ стал призером конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) занял второе место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Церемония награждения состоялась в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области.

«Особенно приятно, что такую заслуженную награду завод получил в Год семьи. Одна из базовых ценностей Госкорпорации Ростех, холдингов и организаций, входящих в него, в том числе и нашего предприятия — „Забота о людях“. Мы стремимся уделять особое внимание обеспечению безопасных и комфортных условий труда, созданию благоприятной социальной среды для наших сотрудников», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

На заводе действует система социального партнерства, в основе которой лежит Коллективный договор, улучшающий условия труда для различных категорий работников: от молодых сотрудников до ветеранов труда завода. Это не только предоставление дополнительного однодневного отпуска с оплатой по среднему заработку в связи с рождением ребенка, сопровождением детей первого сентября в первый класс, но и доплаты тем, кто вернулся из армии, рабочим остродефицитных профессий, стипендии аспирантам и т. д. На заводе действует жилищная программа, которая предусматривает для работников компенсацию процентов по ипотеке, а также компенсацию за найм жилья.

Кроме того, успешно реализуются корпоративные проекты по получению образования, оказанию медицинской помощи, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения работников.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.