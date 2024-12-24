Госавтоинспекция предупредила рязанцев о неблагоприятных погодных условиях
Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мороси, местами гололед, туман. На дорогах сохранится гололедица.
Госавтоинспекция предупредила рязанцев о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
24 декабря будет облачно. Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мороси, местами гололед, туман. На дорогах сохранится гололедица.
Сотрудники ГАИ призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.