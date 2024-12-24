Главой Кораблинского муниципального округа избрали Нину Объедкову

Депутаты проголосовали за нее единогласно.

Главой Кораблинского муниципального округа избрали Нину Объедкову. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает ИД «Пресса».

Депутаты проголосовали за нее единогласно. Прежде Объедкова занимала должность главы районной администрации.

«Уверена, что совместными усилиями — депутатов Думы округа и областной Думы, сотрудников администрации района, в числе которых много опытных, ответственных специалистов, болеющих за общее дело, активных граждан, старост, руководителей ТОСов, предприятий и организаций — мы обязательно добьемся успеха. Я искренне благодарю губернатора области Павла Малкова за внимание к проблемам района и действенную помощь в их решении по всем вопросам развития. Для меня честь работать в Кораблинском районе, служить интересам жителей», — сказала Нина Константиновна.