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ФАС и Генпрокуратура России будут сдерживать предновогодний рост цен
Ведомства и правительство будут сочетать «поощрительные меры с наказательными».

ФАС и Генпрокуратура России будут сдерживать предновогодний рост цен. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

По его словам, ведомства и правительство будут сочетать «поощрительные меры с наказательными». ФАС и Генпрокуратура будут реагировать на «особые случаи» нарушения монопольного законодательства.

Также премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что правительство ведет системную работу по поддержке бизнеса: вводятся квоты, скидки на покупку техники, привлекаются партнеры из дружественных стран.

«Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жестко с этим бороться», — подчеркнул Мишустин.