Депутаты Рязгордумы исполнят желания маленьких рязанцев

В преддверии новогодних праздников депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акциям «Елка желаний» и «Подари детям праздник». Собранные подарки будут переданы в Рязанский дом ребенка и Скопинскую школу-интернат, а также детям, поделившимся своими желаниями на сайте елкажеланий.рф.

Депутаты Рязгордумы исполнят желания маленьких рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В преддверии новогодних праздников депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акциям «Елка желаний» и «Подари детям праздник». Собранные подарки будут переданы в Рязанский дом ребенка и Скопинскую школу-интернат, а также детям, поделившимся своими желаниями на сайте елкажеланий. рф .

«Осуществить новогоднюю мечту ребенка, сделать его счастливее — это так просто и так важно. Мы очень надеемся, что эти подарки принесут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чувство радости и ощущение новогоднего волшебства», — отметила глава муниципального образования Татьяна Панфилова.