Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав несовершеннолетней рязанки

Девочку с редким заболеванием не обеспечили средствами реабилитации.

Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав несовершеннолетней рязанки. Об этом сообщила пресс-служба СК России. К главе ведомства обратилась жительница Рязанской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав ее 15-летней дочери, являющейся инвалидом. Девочку с редким заболеванием не обеспечили средствами реабилитации. Заявительница также указала на затяжной характер расследования.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю рязанского следкома Владимиру Никешкину ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы, а также представить доклады. Кроме того, Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.