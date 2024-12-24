Банк России обосновал опасность снижения ключевой ставки

В условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов это может привести к дополнительному разгону инфляции.

Банк России обосновал опасность снижения ключевой ставки. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным ЦБ, в нынешних условиях дешевые кредиты, даже если они будут направлены на инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами незамедлительно, они лишь дадут им новые деньги.

«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки и вместе с ними цены на конечную продукцию», — заявил регулятор.