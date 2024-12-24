АТОР: турпоток по России за 2024 год достигнет около 100 миллионов поездок

Самые посещаемыми направлениями стали: Краснодарский край, Кавминводы, Москва и область, Санкт-Петербург, Крым, Калининградская область, Северный Кавказ, Средняя полоса России (Золотое кольцо), Поволжье и Татарстан.