Аналитики МТС выяснили, когда рязанцы чаще всего проводят онлайн-совещания с ИИ

Рязанцы активнее всего участвуют в онлайн-совещаниях во время обеденного перерыва, либо после него. Как выяснили аналитики МТС, платформу с искусственным интеллектом МТС Линк жители региона используют с 13 до 14 часов.

По данным МТС Линк, в этом году пользователи проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик деловой активности в формате онлайн-конференций в Рязанской области зафиксирован с 13 до 14 часов. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 9 утра до 21 часа, что может быть связано с взаимодействием местных жителей с партнерами из других часовых поясов.

Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Онлайн-формата в работе становится все больше, это нужно для учебы, работы, онлайн-совещаний и собеседований, особенно в организациях с филиальной сетью или привлеченными сотрудниками из других территорий. За год на платформе МТС Линк проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей.

Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, она дает возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и партнеров по переговорам, а также имеет высокий уровень защищенности», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.