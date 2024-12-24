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26-летняя рязанка обокрала квартиру знакомого
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

26-летняя рязанка обокрала квартиру знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него похитили два смартфона.

Накануне в кафе он познакомился с девушкой и пригласил ее домой. Употребив в квартире спиртное, девушка ушла.

Рязанец заметил, что гостья забрала его смартфон и оставила свой. Вскоре она вернулась и попросила отдать ей ее телефон. Мужчина предложил в обмен вернуть его смартфон.

Девушка отрицала кражу, договориться не удалось. Ночью в дверь квартиры постучали, хозяин открыл и получил удар кулаком в лицо от неизвестного мужчины. Он упал и «отключился», а когда пришел в себя, узнал, что из квартиры пропал смартфон гостьи и второй его телефон.

Оперативники установили, что к краже причастна 26-летняя рязанка.

По предварительной информации, рязанка пристрастилась к употреблению наркотиков и нуждалась в деньгах. В тот вечер в кафе она специально согласилась на продолжение знакомства в квартире мужчины. Там, похитив смартфон, она случайно забыла свой телефон. Возвращение и ложь не помогли вернуть мобильник и тогда рязанка попросила 32-летнего приятеля помочь силой забрать сотовый.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.