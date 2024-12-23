Washington Post: в Киеве верят, что конфликт закончится в 2025 году

По информации издания, на Украине начались активные разговоры о мирном соглашении в связи с избранием Дональда Трампа.

В Киеве верят, что конфликт закончится в 2025 году. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету Washington Post.

По информации издания, на Украине начались активные разговоры о мирном соглашении в связи с избранием Дональда Трампа.

Также президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию, демонстрируя большую готовность к переговорам.

При этом дипломаты НАТО указывают, что приглашение Украины в альянс остается отдаленной перспективой.