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Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду
Под отключения попали школы и детские сады.

Во вторник в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 24 декабря, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корп.1, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 стр. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64-а, 64-б, 66, 66-а, 68, 70, 72;
  • улица Зубковой, дома №№ 1, 2-а (МБДОУ Детский сад № 121), 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 4 корп. 2 (МБУ СШОР Юпитер), 4 корп.2, 4а (МБДОУ Детский сад № 118), 5, 5 корп.1, 6, 6-а, 6б (МБУ СШОР Юпитер), 10-а, 10-б, 10-в, 12 корп. 1 (ГАУ РО ЦСП Академия тенниса им. Н.Н. Озерова), 12 корп. 2 (ГАУ РО СШ ДС Олимпийский), 18 корп.10, 18 корп.11; 18 к 8. 18 к 12
  • микрорайон Олимпийский городок, строение 2-а (МБДОУ Детский сад № 37) дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 9 корп.3, 10, 11, 11 корп.1, 12/1;
  • деревня Соколовка.

Также на улице Загородной и в поселке Мирный снизят подачу холодной воды.