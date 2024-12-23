В Симферополе врачи выдавливали ребенка и разорвали роженице мочевой пузырь

В Симферополе врачи выдавливали ребенка и разорвали роженице мочевой пузырь. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Telegram-канал «SHOT».

27-летняя девушка рассказала, что во время схваток акушерка сильно надавила ей на живот всем телом. У пострадавшей пошла кровь из носа и лопнули капилляры. Ребенок также пострадал, у него обнаружили гематомы и синяк на виске.

На следующий день после родов молодая мама пожаловалась на сильные боли и только тогда врачи выявили разрыв мочевого пузыря. Женщине провели операцию. Ей пришлось ухаживать за новорожденным с мочевым катетером и сильной болью.

Врачи оправдали происшествия аномально тонким мочевым пузырем пациентки. Однако дополнительные обследования это не подтвердили. Девушке потребовалась еще одна операция.

Сейчас семья хочет получить компенсацию и готовит документы в суд.

Напомним, что прием Кристеллера (выдавливание ребенка в родах) запрещен с 1992 года.