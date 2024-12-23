В Санкт-Петербурге знакомый убил женщину в гостинице за отказ в сексе

В Санкт-Петербурге знакомый убил 32-летнюю женщину в гостинице за отказ в сексе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости».

По версии следствия 26-летний уроженец Волгограда выпивал с подругой в номере. Произошла ссора и мужчина несколько раз ударил собутыльницу ножом в шею.

Отмечается, что в 2017 году подозреваемого судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Два года назад его помиловали.