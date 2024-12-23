В Рязанскую область пришли адвективные туманы

Видимость может ухудшаться до 300-600 метров.

В Рязанскую область пришли адвективные туманы. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Поступление теплого воздуха на холодную и заснеженную поверхность привело к его конденсации и образованию очагов адвективных туманов.

Видимость может ухудшаться до 300-600 метров.

Туманы отмечены в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях.