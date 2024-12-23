В Рязанской области сгорел дом
Пожар произошел на улице Новая Слобода в селе Можары Сараевского района. Дом тушили четыре машины и девять человек.
Утром в понедельник, 23 декабря, в селе Можары Сараевского района сгорел деревянный дом. Об этом
Пожар произошел на улице Новая Слобода. Возгорание тушили четыре машины и девять человек.
Как указано в публикации, в последнее время дом был дачным. На момент возгорания в нем находился житель Москвы. Он не пострадал.
Причины пожара и ущерб установят специалисты.
Фото ИД «Пресса» предоставили в пожарной части Сараевского района