В Рязанской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь

Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2024 года. Это связано с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники.

В Рязанской области досрочно выплатят детские пособия за декабрь. Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения СФР.

Жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2024 года. Это связано с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники.

В региональном Отделении СФР напомнили, что зачисление выплат в банках происходит в течение дня.

Не позднее 28 декабря 2024 года перечислят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;

выплату на первого ребенка до трех лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;

ежемесячную выплату из материнского капитала.

Если родители получают пособия через Почту России, доставка за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного отделения.

Отмечается, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, произведут по стандартному графику за январь в феврале 2024 года.