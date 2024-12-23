В рязанских Борках появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани.

В рязанских Борках появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани.

Участок, распороженный в 12 районе, изменят с зоны пойменных ландшафтов рек Ока и Трубеж и зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону спортивных комплексов и сооружений.

Там появится ФОК.