В рязанских Борках появится физкультурно-оздоровительный комплекс
Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани.
В рязанских Борках появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается на сайте гордумы.
Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани.
Участок, распороженный в 12 районе, изменят с зоны пойменных ландшафтов рек Ока и Трубеж и зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону спортивных комплексов и сооружений.
Там появится ФОК.