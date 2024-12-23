В Рязани прошла международная выставка кошек

В торговом центре «Марко-Молл» прошла международная выставка кошек «А в Рязани зима с котами». На мероприятии побывала журналист РЗН.Инфо.

На выставке соревновались за титулы и баллы более 40 кошек разных пород. Как рассказал мастер-клерк Константин Каргальцев, среди участников была представлена экспериментальная эксклюзивная порода — полидактный мейн-кун. У этих кошек массивные лапы благодаря естественной мутации и дополнительным пальцам. По словам мастер-клерка, выставка завершала годовой сезон.

«Сюда пришли титулованные животные, выше которых только звезды. Они добирают свои баллы для годового рейтинга. Но новичков здесь тоже много. Заводчики проверяют темперамент животных, смотрят, комфортно ли им в новой обстановке, готовят к карьере», — рассказал Каргальцев.

Оценивали животных по системе ICU. Мастер-клерк уточнил, что на самой выставке животных больше, в рингах участвуют не все, так как есть «непризнанные» породы по системе, например, эльфы. Владелица лысой кошки эльфийки Беллы, Наталья, рассказала, что порода немногочисленна. Она посещает выставки, чтобы продемонстрировать, что такие кошки есть в Рязани. У этих животных «закрученные» ушки, они обладают хорошим здоровьем и ориентированы на людей.

«Это прям „кото-собаки“ — многие так говорят. Они не боятся собак, не боятся маленьких детей, дружат со всеми, очень игривая порода. Я влюбилась в них с первого прикосновения, как и все», — поделилась Наталья.

По ее словам, Белла — «опытная мамочка». Именно с этой кошки начался ее питомник. У Беллы интересные глаза, которые в разных условиях освещения выглядят по-разному. Цвет начинается с зеленого и бирюзового, а заканчивается насыщенным синим.

Организатором мероприятия стал Клуб любителей кошек Alisa-Best Cat Club. Как рассказала президент Марина Ценина, подобные выставки помогают улучшить породы, делают кошек здоровее и популяризируют качественный уход за питомцами, а не продажу ради прибыли.

«Если человек работает, он хочет получить отдачу от своего труда и понять, правильным ли путем он идет. Пообщаться с друзьями, другими энтузиастами тоже плюс. Себя показать, поглядеть на других», — отметила Ценина.

Одним из партнеров мероприятия стала компания ООО «Глобал Петфуд» . Это российский производитель влажных полнорационных кормов для кошек и собак. Влажные корма Natura Land Holistic стали вкусными призами для победителей. Как рассказали на мероприятии, Natura Land Holistic — это монопротеиновый корм для животных, страдающих от или склонных к аллергии. Такие корма позволяют выявлять или контролировать пищевые непереносимости у домашних животных. Исследования показывают, что переход на монопротеиновые диеты может существенно уменьшить клинические проявления аллергий у животных. Важно при этом выбирать высококачественные продукты, которые обеспечивают сбалансированное питание и не содержат дополнительных аллергенов, таких как злаковые или соевые компоненты. Именно это и делает ООО «Глобал Петфуд», предлагая владельцам лучшую заботу о своих маленьких питомцах.

Заводчики на мероприятии подтвердили, что сейчас невыгодно и даже опасно кормить питомцев зарубежными кормами. Необходимо выбирать отечественные корма с хорошими проверенными составами. А влажный корм Natura Land Holistic именно такой.

Продукцию Natura Land Holistic можно заказать на маркетплейсах Ozon и Wildberries .

ООО «Глобал Петфуд» приглашает к сотрудничеству заводчиков, питомники, клубы и ветеринарные клиники gb@globalpetfood.ru