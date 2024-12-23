В Рязани появились новые меры социальной помощи участникам СВО

Участникам СВО, зарегистрированным по месту жительства в Рязани, предоставят возможность безвозмездно хранить транспортное средство. Мера поддержки действует на период участия в специальной военной операцию.

Новые меры социальной поддержки и социальной помощи участникам специальной военной операции появились в Рязани. Об этом сообщили на заседании Рязанской гордумы в понедельник, 23 декабря.

Участникам СВО, зарегистрированным по месту жительства в Рязани, предоставят возможность безвозмездно хранить транспортное средство. Мера поддержки действует на период участия в специальной военной операцию.