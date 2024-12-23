В Рязани на улице Татарской засняли очередной прорыв канализации

По данным жителей, сточные воды бьют из люка каждые 2 недели, а бывает и чаще.

В Рязани на улице Татарской засняли очередной прорыв канализации. Соответствующий пост появился в группе «Рязань».

ЧП случилось в воскресенье, 22 декабря, за домом № 14.

По данным жителей, сточные воды бьют из люка каждые 2 недели, а бывает и чаще.

«Течет вдоль домов 62к1 и 1/64, образуя наледь или огромные лужи, которые обойти невозможно. Устраняют один засор канализации, через несколько дней начинает соседний люк течь, вонь стоит невыносимая!», — написал автор.