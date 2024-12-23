В Рязани массово отключили холодную воду

Холодной воды не будет в понедельник, 23 декабря, c 09:30 до 17:00

В Рязани в понедельник, 23 декабря, массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет в поселке Строитель c 09:30 до 17:00 по адресам:

Дачная, дома №№ 1, 1а с/т «любитель», 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 55, 65;

Железнодорожная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корпус 1, 7, 8, 9, 9 корпус 3, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55 корпус 1, 55 корпус 2, 56, 56а, 56б, 57, 58, 59, 60, 61;

Заречная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80.

Помимо этого, холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 на улице: