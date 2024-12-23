В еще одном российском регионе беременным студенткам будут платить по 200 тысяч рублей

Нововведения появятся в Ульяновской области. Выплата будет единовременной.

В еще одном российском регионе беременным студенткам будут платить по 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения появятся в Ульяновской области. Выплата будет единовременной.

Воспользоваться мерой смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.

Напомним, в Рязанской области размер такой выплаты составляет 100 тысяч.